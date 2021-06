Samsung a breve lancerà il Watch Design Studio per personalizzare gli smartwatch?

Samsung ha annunciato la sua presenza al Mobile World Congress 2021 che si terrà a Barcellona dal 28 giugno al 1° luglio, ma finora i dettagli riguardo i possibili annunci sono piuttosto pochi. Tra le informazioni note, però, ne appare una estremamente interessante sul potenziale lancio del Samsung Watch Design Studio: che cos’è?

A rivelare l’esistenza di una serie di domande di brevetti per i trademark di “Samsung Watch Design Studio” e “Samsung Good Lock” sono stati i colleghi di LetsGoDigital, sempre all’erta per quanto concerne il mondo delle documentazioni depositate dalle società presso le autorità competenti.

La “visione per il futuro degli smartwatch” del colosso sudcoreano, dunque, partirà da questi due “slogan” che sono già stati ben definiti negli stessi brevetti: Samsung Watch Design Studio viene descritto come “'Servizio di negozi al dettaglio per smartwatch e cinturini. Fornitura di software online allo scopo di consentire ai clienti di personalizzare, progettare e acquistare smartwatch e cinturini per smartwatch”.

Da qui si può già comprendere come Watch Design Studio sarà dunque un software utilizzabile nei centri e sul sito Samsung per consentire a tutti i clienti di personalizzare uno smartwatch Samsung prima di acquistarlo, modificando quadranti e magari anche cinturini. In precedenza, come potete vedere dal video allegato all’articolo, l’azienda annunciò un’app dallo scopo simile chiamata Galaxy Watch Designer; c’è dunque una buona probabilità di vedere la sua versione finale giungere ufficialmente sul mercato durante l’evento. Come se non bastasse, a quanto pare la versione beta di Galaxy Watch Studio per Windows e MacOS è già disponibile per il download sul sito Web di Samsung.

Samsung Good Lock viene invece descritto come un “Software scaricabile su smartphone e tablet per il funzionamento, l'implementazione, il controllo, l'utilizzo e la personalizzazione dell'interfaccia utente su smartphone e tablet”. Insomma, altre novità lato sicurezza e personalizzazione. Non ci resta che aspettare lunedì 28 giugno 2021 per vedere cosa Samsung avrà in serbo per noi.

A proposito di Samsung, il nuovo chip Exynos con grafica RDNA2 potrebbe arrivare anche su altri smartphone.