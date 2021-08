Samsung a breve farà scomparire le pubblicità dalle app stock dei suoi dispositivi

Dopo avere spiegato in cosa consiste la tecnologia Eco² OLED presente su Samsung Galaxy Z Fold3, il colosso sudcoreano sembrerebbe interessato alla rimozione degli annunci pubblicitari dalle applicazioni stock presenti sui suoi dispositivi, un provvedimento che renderebbe molto felici tantissimi utenti.

Secondo quanto riportato da SamMobile, recentemente il presidente e capo del settore delle comunicazioni mobili TM Roh ha discusso, durante una riunione online della società, della futura scomparsa delle pubblicità dalle app Samsung di serie, ovvero Samsung Music, Samsung Pay, Samsung Weather e non solo. Al loro interno, infatti, dal 2020 vengono visualizzati annunci e promozioni piuttosto noiosi agli occhi dell’utenza.

Fortunatamente, l’intenzione da parte dell’azienda sembra proprio quella di ascoltare le voci degli utenti e dei dipendenti, agendo per migliorare i propri servizi. La rimozione delle pubblicità è certamente un passo importante, un’ottima mossa che, assieme ai cambiamenti nella politica di aggiornamento per garantire maggiore supporto ai dispositivi del brand, rientra negli ultimi segnali positivi da casa Samsung. L’obiettivo è anche quello di battere i crescenti rivali cinesi di Xiaomi, i quali invece hanno molte notifiche push e pubblicità mostrate quotidianamente proprio dalle loro applicazioni stock.

Altro annuncio recente da parte di Samsung riguarda il progetto Galaxy For The Planet per la sostenibilità ambientale, che si pone come obiettivo la riduzione del consumo energetico, l’eliminazione della plastica dalle confezioni dei prodotti e molto altro.