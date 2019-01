Samsung brevetta la maglietta sportiva che analizza i polmoni

Nuova scoperta dei colleghi di Letsgodigital, dopo che nella giornata di ieri hanno svelato il brevetto depositato da Intel per uno smartphone intelligente che si trasforma in tablet. Samsung a quanto pare continua a puntare sul mercato dell'abbigliamento sportivo.

Questa volta si tratta di una maglietta sportiva che, tramite una serie di sensori integrati su vari punti (come vi mostriamo nell'infografica in calce), è in grado di verificare il funzionamento dei polmoni e quindi fornire agli sportivi consigli appropriati su come comportarsi.

Il brevetto, pubblicato lo scorso 24 Gennaio, descrive una casacca intelligente per lo sport (simile ad una normale t-shirt indossata dai calciatori) con sensori in grado di monitorare le condizioni fisiche, con particolare attenzione ai polmoni.

La maglietta è infatti dotata di una serie di sensori in grado di rilevare i suoi polmonari degli utenti. Tramite questo approccio è possibile diagnosticare malattie respiratorie, ma anche misurare la frequenza e la forza di respirazione. Tra gli esempi di diagnosi figurano la polmonite e la bronchite, che sono condizioni facili da identificare, ma anche malattie polmonari croniche come l'asma. Per effettuare una diagnosi più accurata e precisa, agli utenti vengono chiesti i parametri di base come età, sesso, altezza e la storia medica.

Ovviamente i dati vengono raccolti su uno smartphone, presumibilmente tramite una companion app, che consente agli utenti di leggere la diagnosi immediata. Sulla base dei risultati ottenuti, la maglietta fornirà pareri che vanno da misure preventive a misure di emergenza.