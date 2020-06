Samsung brevetta nuovi occhiali con realtà aumentata per la navigazione

Un nuovo brevetto è stato depositato da Samsung e rivelerebbe lo sviluppo di una nuova tecnologia legata a degli occhiali equipaggiati con la realtà aumentata. In passato il colosso tecnologico sudcoreano si era impegnato seriamente per sviluppare tecnologie AR e VR legate alla realtà virtuale.

Il nuovo brevetto presenterebbe infatti la presentazione d un nuovo sistema di navigazione migliorato ed ancora più semplice.

Secondo la descrizione del brevetto, i nuovi occhiali potrebbero essere in grado di guidare l'utente passo-passo nel corso di una navigazione stradale. L'innovativo sistema dovrebbe essere in grado di fornire alle persone le indicazioni direttamente attraverso gli occhiali, con descrizioni simili a quelle osservabili su un aereo da caccia dotato di display radar o come quelli visibili sui parabrezza delle auto di ultima generazione.

E’ chiaro che gli occhiali con AR potrebbero offrire un'esperienza ancor più coinvolgente, anche in grado di ridurre le distrazioni di chi è alla guida. Il dispositivo futuristico potrebbe dunque fornire informazioni in tempo reale sul traffico circostante e sul percorso migliore da seguire per raggiungere un determinato obiettivo, oltre ad aiutare il guidatore nella ricerca dei principali punti di interesse vicini all'area che si sta attraversando, tutto in tempo reale.

L’occhiale dovrebbe così fornire consigli utili sulle vie di accesso, sulle stazioni di rifornimento ma anche avvisare della presenza di bar e ristoranti. Per far si che i nuovi occhiali riescano a gestire e garantire tutta questa mole di informazioni sarà necessario integrarli con altri sistemi come quello delle mappe, il GPS ed altri sensori, tra cui alcune telecamere che consentano al device di capire concretamente dove si trova in quel preciso momento.

Si tratterebbe di un nuovo passo in avanti nel settore tech e Samsung non è l’unica azienda a voler offrire tale soluzione, considerato che anche Apple starebbe lavorando ai suoi occhiali futuristici.

Samsung è sempre molto attenta allo sviluppo di nuove tecnologie da lanciare sul mercato come quella legata ai televisori senza fili, testimoniata dalla presentazione di un brevetto avvenuta nei mesi scorsi.