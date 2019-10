Samsung ha brevettato uno smartphone con un notch al rovescio

Il mondo della tecnologia è pieno zeppo di stranezze, ma il brevetto di Samsung emerso oggi è particolarmente atipico. Infatti, la società sudcoreana ha "registrato" il design per uno smartphone che presenta un notch al rovescio, ovvero fuori dalla scocca. La parte anteriore ha quindi un look "all-screen", ma in alto vengono aggiunti i sensori.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Let's Go Digital, le intenzioni di Samsung sarebbero quelle di realizzare un dispositivo con un design diverso dal solito, che disponga di un look unico e al contempo mantenga un ampio schermo. Si tratta quindi di una soluzione alternativa ai vari fori per la fotocamera, meccanismi pop-up e chi più ne ha più ne metta.

Chiaramente, il fatto che l'azienda sudcoreana abbia brevettato il design non significa necessariamente che vedremo uno smartphone con questo look, ma sicuramente Samsung ha pensato a questa evenienza. A nostro modo di vedere, un notch al rovescio andrebbe a minare il concetto stesso di "all-screen", ma d'altronde si tratta di gusti.

Il brevetto è stato depositato da Samsung presso il KIPO (Korean Intellectual Property Office). A quanto pare, questo sarebbe già avvenuto l'anno scorso, ma i dettagli sono emersi online solamente ora.

Crediti immagini: Let's Go Digital.