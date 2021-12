Samsung: un brevetto mostra uno smartphone che si piega e si arrotola

Samsung è una delle aziende leader nel mercato degli smartphone, e si è guadagnata tale posizione grazie alla sua spinta tecnologica: solo pochi giorni fa, infatti, Samsung ha annunciato una tecnologia per batterie di nuova generazione, della durata di più di una settimana. Oggi, invece, un brevetto di Samsung mostra un particolare concept per smartphone.

Come potete vedere dalle immagini in calce, infatti, l'azienda coreana ha brevettato uno smartphone pieghevole e arrotolabile al contempo, il cui design è stato depositato al WIPO, o World Intellectual Property Organization, lo scorso giugno. Le immagini sono trapelate in rete grazie ad un report del portale 91Mobiles.

Il brevetto, che potrebbe tranquillamente riferirsi ad un prodotto che non vedremo mai sul mercato, mostra l'impegno del colosso coreano nel settore dei foldable, che d'altro canto è il mercato in cui Samsung primeggia, con il 90% delle vendite totali. Il prototipo comunque mostra quello che potrebbe essere il futuro del settore dei pieghevoli, cioè i telefoni arrotolabili: molte aziende, infatti, hanno depositato dei brevetti per i propri dispositivi "rollable", anche se al momento non sono mai stati messi in commercio smartphone di questo tipo.

Il brevetto di Samsung, comunque, si riferisce ad un "device capace di scorrere e di piegarsi su sé stesso", che dovrebbe permettere agli utenti di far scorrere lo schermo dal fronte al lato (e poi al retro) del display, oppure di farlo piegare su sé stesso. lo schermo dunque può essere piegato e arrotolato su sé stesso a piacere dell'utente, che può decidere anche di compiere le due azioni in sequenza o separatamente, facendo assumere al display un'ampia gamma di posizioni diverse tra loro.

Il documento spiega infine che il telefono usa un sistema di cerniere e motori per portare a termine tali operazioni sullo schermo, ma si limita a queste informazioni. Ovviamente, nessun device di Samsung che utilizza queste funzioni è mai stato messo in commercio o rumoreggiato, perciò dovremo attendere molto tempo prima di vedere il brevetto in azione.