Samsung: un brevetto svela una terza linea di smartphone pieghevoli?

Samsung domina il mercato degli smartphone foldable grazie a device come il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3. Al momento, l'unica concorrente dell'azienda coreana con una proposta di device pieghevole completamente diversa è Microsoft, che ha di recente presentato ufficialmente il nuovo Surface Duo 2

Il Surface Duo 2, infatti, adotta una filosofia di design opposta ai foldable Samsung, tenendo il prezzo basso tramite l'utilizzo di schermi separati: infatti, il display del Surface Duo 2 non è un unico pannello pieghevole, ma è composto da due schermi separati, gestiti parallelamente dal sistema operativo del telefono. In questo modo, Microsoft non deve utilizzare schermi particolarmente flessibili e resistenti, e riesce a tenere i costi dei suoi device foldable più contenuti rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, stando ad alcuni brevetti recentemente depositati dal colosso coreano, Samsung starebbe pensando ad un device dal design simile a Surface Duo 2, che potrebbe affiancarsi alle serie Z Fold e Z Flip. Le immagini del brevetto sono state poi trasformate in render dal portale LetsGoDigital.

Il device brevettato da Samsung è composto da un pannello (e non da due separati, come avviene nel caso del phablet di Microsoft), ma ha un form factor praticamente identico a quello di Surface Duo 2, con una cerniera orizzontale al centro del lato lungo del device: con questo design, che potete vedere nell'immagine in calce, il dispositivo potrebbe avere uno schermo più grande sia di quello dello Z Fold 3 che di quello dello Z Flip 3.

Altra particolarità dello smartphone è che esso presenta lo schermo anche su una delle facciate posteriori, in modo che anche da chiuso possa svolgere le funzioni di un piccolo tablet e al contempo scattare fotografie con la fotocamera posteriore. Non è chiaro se il brevetto rappresenti un nuovo smartphone della serie Z o se si tratti del rumoreggiato Z Tablet, o se invece sia qualcosa di completamente diverso.