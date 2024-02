Samsung 'brucia' TSMC: c'è il primo ordine di chip a 2 nm, arriveranno nel 2024?

Nonostante tutti gli intoppi degli ultimi anni, i chip a 2 nm di Samsung si avvicinano: la compagnia coreana, infatti, è stata la prima al mondo a ricevere un ordine per la produzione di chip a 2 nm, superando così la storica rivale TSMC. Ma di quali chip si tratta? E soprattutto: da quale azienda arriva l'ordine?

No, non si tratta né di Apple né di NVIDIA, purtroppo. Al contrario, GizmoChina riporta che Samsung ha stretto un accordo con la compagnia giapponese Preferred Networks (PFN), che finora si era sempre affidata a TSMC per la produzione dei suoi chip. Lo spostamento di PFN potrebbe essere dovuto al fatto che i chip a 2 nm di TSMC arriveranno nel 2025 inoltrato, probabilmente qualche mese dopo quelli di Samsung, e per giunta potrebbero costare molto di più di quelli del colosso di Suwon.

Benché dietro all'accordo non ci siano Cupertino o il Team Verde, però, la notizia non è da prendere sottogamba. Al contrario, Preferred Networks è un colosso dell'IA, e punta ad utilizzare i chip a 2 nm proprio nei suoi acceleratori dedicati all'Intelligenza Artificiale. La partnership con Samsung è comunque un salto nel vuoto per la compagnia giapponese, dal momento che il nodo a 2 nm di Suwon non è ancora in produzione, mentre il suo yield (cioè la sua efficienza) è ancora sconosciuto.

Generalmente, inoltre, Samsung si trova qualche passo indietro a TSMC sia in termini di performance che di efficienza dei propri chip, mentre anche lo yield dei suoi processi produttivi non è mai stato dei migliori. Solo con i chip a 3 nm di seconda generazione di Samsung le cose sembrano essere cambiate. A giudicare dall'accordo siglato da PFN, inoltre, è possibile che la situazione si inverta definitivamente in favore del colosso coreano nei prossimi mesi. La grande incognita, a questo punto, è quella relativa all'inizio della produzione dei chip a 2 nm di Samsung: possibile che essi siano in arrivo già nel 2024?