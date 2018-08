Samsung C32JG5 ufficiale dalla Gamescom: monitor gaming WQHD curvo da 32' a 144 Hz

Come ben saprete si sta tenendo in questi giorni (dal 21 al 25 agosto) a Colonia (Germania) l'edizione 2018 della Gamescom. Ebbene, durante quest'ultima, Samsung ha annunciato i nuovi monitor curvi da gaming C32JG5 e C27JG5. Andiamo a vedere assieme le specifiche dei prodotti in questione.

Samsung C32JG5 è un monitor da gaming VA curvo con risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel) da 32 pollici che presenta un refresh rate di 144 Hz e tempi di risposta di 4 ms (GTG). Dispone anche di cornici particolarmente ridotte, in modo da garantire una visione più immersiva. Fattore che viene chiaramente ampliato anche dalla curvatura, come potete notare dall'immagine di copertina.

L'aspect ratio è di 16:9, mentre la curvatura è 1800R e il contrast ratio è di 3000:1. La luminosità è pari a 300 cd/m2. Per quanto riguarda la connettività, troviamo 2 porte HDMI (1 x 2.0, 1 x 1.4) e una DisplayPort 1.2. Esiste anche un secondo modello: C27JG5, che presenta le medesime caratteristiche tecniche ma differisce per l'ampiezza dello schermo, che qui è di 27 pollici, come potete intuire dal nome.

"A causa delle crescenti esigenze in campo di monitor da gaming, stiamo cercando di offrire prodotti di questo tipo a prezzi competitivi, per consentire a più utenti di beneficiare della tecnologia premium. [...] Con l'esperienza tecnologica che abbiamo accumulato nel corso degli anni, stiamo facendo sforzi per accelerare le funzionalità di gioco come i 144Hz e l'alta risoluzione WQHD, che sarà apprezzata dal mercato di massa", ha dichiarato in merito Seog-gi Kim, Vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics.

Tuttavia, non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti prezzo e disponibilità.