Samsung cambia nome ai Galaxy Z Fold e Z Flip? In alcuni mercati sparisce la 'Z'

A quanto pare, è in corso un vero e proprio processo di rebranding per i Galaxy Fold e Flip, in alcuni paesi europei. Come notato dai colleghi di Notebookcheck, infatti, in alcuni mercati del Vecchio Continente è stata rimossa la lettera “Z” dai nomi dei due smartphone pieghevoli.

Ciò sta avvenendo in Lituania, Estonia e Lettonia, ma non è da escludere che presto la novità possa essere espansa a livello mondiale.

Ovviamente, la scelta di rimuovere la lettera “Z” dai nomi degli smartphone è legata alla guerra in Ucraina. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, alcuni veicoli militari russi hanno la lettera Z disegnata, ed evidentemente le intenzioni di Samsung sono di allontanarsi il più possibile dalla guerra che è in corso in Ucraina ed evitare possibili interpretazioni errate.

In Kazakistan e Kirghistan, ad esempio, l’uso della “Z” come simbolo è stato vietato ed ieri la Germania l’ha dichiarato reato.

Abbiamo avuto modo di fare un giro sul sito web italiano di Samsung ed, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, i due smartphone sono regolarmente identificati con i nomi originali: Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G.

Sulla scia di quanto fatto da altre compagnie tech, Samsung ha lasciato la Russia ed interrotto le vendite nel paese eurasiatico.