Samsung cambia i piani per gli update di alcuni smartphone: di quali si tratta

Il supporto di smartphone datati è un tema che sta a cuore a molti utenti che non vogliono spendere altri soldi per aggiornare i dispositivi mobili in loro possesso, magari perché ci si trovano molto bene. Aziende come Samsung, però, seguono una loro politica ben definita cambiando la frequenza degli update firmware di sicurezza.

Come segnalato da Android Police, infatti, nel corso degli ultimi mesi la società sudcoreana ha per esempio detto addio a Samsung Galaxy S8 e S8+, assieme anche al Galaxy J7 Pop, tutti scomparsi a maggio dalla pagina dei dispositivi ufficialmente supportati. O ancora, i seguenti dispositivi sono passati dal ricevere aggiornamenti ogni quattro mesi ad aggiornamenti semestrali: Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A con S Pen e Galaxy Tab S5e.

L’ultimissima modifica introdotta da Samsung riguarda principalmente smartphone di fascia medio-bassa, i quali fino a oggi hanno ricevuto aggiornamenti frequenti in quanto usciti da relativamente poco sul mercato. Tra questi, che da ora in avanti riceveranno solo update ogni quattro mesi, figurano Galaxy A82 5G, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy M32, Galaxy F22. Insomma, se avete questi smartphone ora sapete che gli aggiornamenti di sicurezza a vostra disposizione giungeranno in numero inferiore e, per questo, sarà necessario essere sempre attenti a ogni notifica che vi inviterà a scaricare e installare la patch più recente rilasciata dagli sviluppatori.

Restando nel mondo Samsung, la società sembrerebbe avere grandi programmi per agosto 2021, dato che si vocifera un nuovo evento Galaxy Unpacked in cui dovrebbe presentare ben quattro nuovi dispositivi, di cui due smartphone pieghevoli d’ultima generazione.