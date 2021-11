Samsung, stop agli aggiornamenti per alcuni dispositivi Galaxy: la lista

I colleghi di SamMobile hanno svelato un'interessante novità per alcuni smartphone della gamma Galaxy A di Samsung, che sono stati "retrocessi" dal programma di aggiornamento trimestrale a quello semestrale, il che vuol dire che riceveranno solo due update firmware all'anno.

Proprio di recente, Samsung ha cambiato la frequenza di aggiornamento per altri smartphone, in quanto si tratta di un processo che alla lunga interessa tutti gli smartphone e tablet del colosso coreano.

Ad essere interessati dalle ultime modifiche saranno i seguenti dispositivi:

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy A50s

Galaxy A70s

I quattro device in precedenza erano posizionati sul ciclo di aggiornamento trimestrale, ed ora sono stati spostati a quello semestrale. Ciò vuol dire che saranno aggiornati da Samsung due volte all'anno. Secondo quanto affermato da SamMobile, potrebbe trattarsi dell'ultimo anno di supporto.

Ad inizio 2021 Samsung aveva fatto chiarezza sugli aggiornamenti ed attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, ha spiegato che gli aggiornamenti di sicurezza del firmware vengono rilasciati su base mensile, trimestrale e semestrale a seconda della categoria di appartenenza e della catalogazione.

Gli smartphone in questione sono comunque ancora diffusi, ma coloro che sono preoccupati dalla sicurezza tra un anno saranno costretti a cambiarli in quanto Samsung non rilascerà più alcun tipo di aggiornamento di questo tipo.