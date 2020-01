Samsung: cambio al vertice per la divisione mobile a poche settimane dall'S20

A poche settimane dall'Unpacked 2020 dell'11 Febbraio, Samsung ha annunciato un importante cambio al vertice. Il colosso coreano infatti ha nominato Roh Tae-moon nuovo capo della divisione mobile, al posto del co-CEO DJ Koh che continuerà a guidare la divisione IT e comunicazioni mobili.

Bloomberg ha stilato un profilo del nuovo boss del comparto mobile di Samsung, che ha 52 anni ed è etichettato come un "esperto di ingegneria, meticoloso sulle funzionalità degli smartphone".

Roh è un dipendente di lunga data di Samsung, per cui lavora dal 1997. E' stata una figura chiave nella ricerca e sviluppo della lineup Galaxy. I più informati riferiscono che ha contribuito alla riduzione dei costi attraverso l'outsourcing della produzione di smartphone, una strategia vincente dal momento che ha permesso a Samsung di competere con marchi come Huawei.

Le motivazioni che si celano dietro questa decisione non sono note. Roh però avrà il non facile compito di far crescere la società in mercati importanti come la Cina ed India, ma dinanzi a lui ha anche la difficile sfida degli smartphone pieghevoli, che dovranno diventare dispositivi di massa dopo il Galaxy Fold che è arrivato nei negozi ad un prezzo non certo accessibile per tutti.

Nel corso dell'evento di Febbraio Samsung dovrebbe presentare anche il nuovo Galaxy Z Flip.