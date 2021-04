Samsung, ecco il cashback di Aprile: 500€ di rimborso sull'acquisto di un TV

Samsung ha lanciato una nuova promozione che fino al 30 Aprile 2021 consentirà di ottenere un rimborso di 500 Euro sull'acquisto di un TV Neo QLED ed una soundbar promozionati. Vediamo di cosa si tratta e quali modelli rientrano.

Per ottenere il rimborso è necessario effettuare l'acquisto di uno dei TV ed una soundbar tra quelli che trovate nella lista presente in calce entro il 30 Aprile 2021. Come avvenuto anche in altre circostanze, inoltre, bisognerà effettuare la registrazione su Samsung Members entro il 17 Maggio 2021. Samsung procederà con le verifiche di rito e quindi, a seguito della ricezione dell'email di convalida, provvederà ad effettuare il bonifico sull'IBAN indicato.

Di seguito la lista completa dei TV e soundbar che danno diritto al cashback.

TV:

QE65QN85AATXZT

QE65QN90AATXZT

QE55QN85AATXZT

QE55QN90AATXZT

Soundbar:

HW-S61T/ZF

HW-S60T/ZF

HW-Q60T/ZF

HW-T650/ZF

In alternativa, come indicato nella pagina ufficiale della promozione, è anche possibile cliccare semplicemente su "richiedi il premio" per dare il via allo step di richiesta.

Termini e condizioni sono disponibili direttamente sul sito web di Samsung. Concorrono gli acquisti effettuati sullo shop di Samsung, Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, Online Store, Ollo, Amazon, Yeppon, Videogallery Milano, Pasotti Store, Socool Milano, MustMusic, Freeshop, eStayon e Supermedia.

Fa fede la data indicata sullo scontrino o ricevuta fiscale: gli acquisti sono validi fino al 30 Aprile.