Samsung, CEO si scusa per controversia limitatore di prestazioni su Galaxy S22

La controversia del limitatore di performance sulla gamma Samsung Galaxy S22 si sta finalmente volgendo al termine non solo per il rilascio dell’aggiornamento che rimuove lo stesso limitatore, consentendo agli utenti di gestire le prestazioni dello smartphone come preferiscono, ma anche per le scuse formali del CEO di Samsung Jong-Hee Han.

Come riportato dal media sudcoreano The Elec, il vicepresidente e CEO di Samsung Jong-Hee Han ha rilasciato una scusa ufficiale agli utenti Samsung e agli azionisti durante l’assemblea annuale con questi ultimi, affermando che la società non ha “apprezzato le preoccupazioni dei clienti”. Dopo un inchino di scusa da parte di Han, egli ha ribadito che la azienda ascolterà i consumatori più attentamente affinché un problema del genere non accada una seconda volta.

Con l’aggiornamento in fase di rilascio in Corea del Sud, e poi nel resto del mondo, l’app Game Optimization Service o GOS verrà modificata introducendo uno switch per attivare o disattivare il limitatore di performance durante il gaming. La doppia opzione verrà offerta agli utenti in quanto si prevedono possibili surriscaldamenti in caso di assenza del limitatore stesso.

In altri termini, Samsung sta offrendo agli utenti l’opzione da loro desiderata, avvertendoli però delle possibili implicazioni.

Restando ancora nel mondo Samsung, anche il tablet Galaxy Tab S8 è stato rimosso da Geekbench a causa dell’alterazione dei benchmark.