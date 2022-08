Samsung è certa: 'Smartphone pieghevoli sostituiranno tradizionali entro 2025'

Tra tutti i prodotti lanciati da Samsung all’ultimo Unpacked, i protagonisti sono senza ombra di dubbio i nuovi foldable Galaxy Z Fold e Z Flip di quarta generazione. Sebbene a oggi risultino ancora poco accessibili a causa dei prezzi elevati, TM Roh di Samsung si è detto certo che sostituiranno i modelli premium classici entro il 2025.

Stando a quanto riportato dall’outlet asiatico Korea Herald, il capo della divisione Samsung Mobile eXperience Roh Tae-moon (TM Roh, per l’appunto) ha dichiarato che “entro il 2025 i dispositivi pieghevoli occuperanno oltre il 50% delle spedizioni totali di smartphone premium di Samsung”, aggiungendo poi che i pieghevoli diventeranno il nuovo standard degli smartphone.

Ciò evidenzia l’intenzione del gigante sudcoreano di rendere le sue ammiraglie pieghevoli ancora più convenienti per aumentarne il volume di spedizioni, ergo la diffusione globale. A guidare la maggiore adozione sarà certamente la linea Z Flip “a conchiglia”, la quale offre un ingresso più realistico nell'ecosistema di telefoni pieghevoli di Samsung. A dimostrazione di ciò, è sufficiente vedere come l’anno scorso i preordini di Galaxy Z Fold3 e Flip3 hanno superato Galaxy S21.

Sebbene sia difficile credere che in soli tre anni Samsung possa guidare questo cambio di standard sul mercato internazionale, la direzione dell’azienda è evidente e potremo assistere a misure apposite in futuro come la promozione di offerte di permuta e riparazione esclusive alla gamma Galaxy Z. Assisteremo davvero al boom dei pieghevoli entro il 2025? Staremo a vedere.