Samsung: al CES 2022 saranno mostrati ZamStar e Piloto, di cosa si tratta?

In vista del CES 2022, Samsung sta mostrando le tecnologie più innovative a cui sta lavorando insieme ai propri partner: una settimana fa, per esempio, Samsung ha mostrato delle batterie next-gen sviluppate con IBM, mentre oggi il colosso coreano ha presentato i risultati dell'incubatore di progetti Samsung C-Lab.

Samsung, infatti, utilizza C-Lab per portare avanti una serie di progetti collaterali che, raggiunto un buon livello di sviluppo, vengono poi presentati ai vertici dell'azienda, che decidono se perseguirli o se abbandonarli. Quest'anno, il device più interessante mostrato dai C-Lab è ZamStar, una combinazione di chitarra smart e app per smartphone volte all'apprendimento della chitarra ed alla collaborazione nell'esecuzione dei brani musicali.

La chitarra smart è chiamata Zamstring, mentre l'app correlata è ZamStar stessa: l'idea alla base del prodotto è che il proprietario possa suonare un brano, o parte di un brano, a seconda delle proprie capacità, unendo poi alcuni effetti sonori e condividendo la propria performance con altri musicisti sparsi per il mondo, suonando insieme a loro sia in "live" che in differita.

L'idea del device viene dall'analisi del fenomeno delle collaborazioni canore "a distanza" nate su TikTok a causa della pandemia da Coronavirus, mentre l'obiettivo di ZamStar è quello di rendere più semplice la sincronizzazione tra musicisti che si trovano a centinaia o migliaia di chilometri di distanza tra loro.

ZamString, invece, presenta una serie di luci in determinate posizioni, che indicano al musicista dove appoggiare le dita per produrre i suoni desiderati, rendendo più semplice l'apprendimento dello strumento musicale. Non si tratta di nulla di nuovo, ma le feature social del prodotto potrebbero essere particolarmente apprezzate dal pubblico più giovane.

Un altro interessante progetto portato avanti dai Samsung C-Labs è l'IA per bambini Piloto, il cui compito è quello di creare buone abitudini nell'utilizzo degli smartphone. Samsung ha detto che "Piloto aiuta i bambini a sviluppare buoni abitudini nell'uso degli smartphone, insegnando loro delle abilità di auto-regolazione che li aiutino a fare scelte positive sui device smart".

Al momento, comunque, Samsung C-Lab supporta ben nove startup con progetti innovativi, che in futuro potrebbero essere acquistati da Samsung stessa. Ciascuno di questi progetti, comunque, avrà il proprio spazio espositivo al CES 2022, ammesso che Samsung non decida di abbandonare la kermesse a causa del coronavirus. Sempre al CES 2022, il colosso coreano dovrebbe presentare Samsung Galaxy S21 FE.