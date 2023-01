Samsung, al CES 2023 arriva il primo display pieghevole e scorrevole?

Il CES 2023 di Las Vegas è iniziato da poco e già sono iniziati ad arrivare i primi annunci. Secondo ETNews, Samsung Display potrebbe essere tra i grandi protagonisti della kermesse con un prodotto quanto meno “particolare”.

Il colosso coreano infatti potrebbe presentare il primo display OLED pieghevole e scorrevole al mondo. Il reveal però non dovrebbe avvenire nel corso di un evento pubblico: la presentazione infatti con ogni probabilità si terrà a porte chiuse con i partner interessati.

L’azienda coreana avrebbe definito questo schermo “ibrido”: una volta che il pannello è aperto, una parte aggiuntiva del display fuoriuscirà dal lato. Sostanzialmente quindi lo schermo si aprirà a tre tipi di utilizzo: quando è completamente piegato misura 8 pollici, quando è aperto 10 pollici e quando viene fatta scorrere la parte aggiuntiva raggiunge 12,4 pollici.

Samsung starebbe testando questo approccio in dispositivi in grado di unire le esperienze di smartphone, tablet e laptop a seconda delle esigenze di un utente. È chiaro però che il costo da sostenere potrebbe essere elevato, ma non si sa quando e se Samsung Display avvierà la produzione di massa.

Alcune analisi emerse di recente hanno mostrato come il 2023 potrebbe essere l’anno degli smartphone pieghevoli, un comparto su cui Samsung sta puntando molto.