Samsung, al CES 2023 debutta il primo TV QD-OLED da 77 pollici?

Con l’avvicinarsi del CES 2022 di Las Vegas, che rappresenterà il primo appuntamento di rilievo del prossimo anno, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni su quelle che saranno le mosse dei player presenti alla fiera del Nevada.

Secondo quanto riportato dal sito coreano ETNews, Samsung Electronics potrebbe ampliare la sua gamma di TV QD-OLED con un modello da 77 pollici, che permetterà al produttore coreano di offrire un’alternativa diretta agli attuali TV basati su pannello WOLED da 77”, oltre che alle dimensioni da 55 a 65 pollici.

Il QD-OLED di nuova generazione dovrebbe sfoggiare livelli di nero migliorati rispetto agli attuali modelli che come osservato da molti tendono a schiarirlo rendendolo leggermente grigio.

Il TV dovrebbe offrire una risoluzione 4K, funzionalità di HDR, Tizen con Gaming Hub, HDMI 2.1 e tutte le funzioni che i proprietari di TV Samsung conoscono bene.

Il lancio pubblico in Nord America ed Europa sarebbe invece in programma nella prima metà del 2023, ma chiaramente al momento non sono emerse molte indicazioni sui prezzi.

Se volete farvi un’idea di come se la cava il QD-OLED, su queste pagine trovate la recensione del Samsung S95B a cura del nostro Claudio Pofi. Il CES 2023 prenderà il via il prossimo 3 Gennaio 2023.