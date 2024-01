Samsung, dal CES 2024 arriva The Premiere 8K: il primo proiettore wireless 8K

Dopo aver dedicato ampio spazio ai nuovi TV Neo QLED 8K e 4K Samsung, dal CES 2024 arriva anche il primo proiettore wireless 8K targato Samsung, che è stato presentato insieme alla nuova lineup di proiettori ad ottica corta.

Tutti i modelli saranno dotati dello Smart Hub, ma con la gamma 2024 arriva anche il Samsung Gaming Hub che offre l’accesso a migliaia di titoli in cloud da servizi come GamePass, GeForce Now e Utomik. Samsung spiega che quando sono disattivati, i nuovi modelli di proiettori possono essere utilizzati come smart speaker per lo streaming musicali, ma sono anche dotati di Lightwrap, una tecnologia di mapping di proiezione che consente di trasformare qualsiasi oggetto in una stanza in un display touchscreen interattivo.

Come dicevamo poco sopra, il punto cardine della lineup è il nuovo proiettore The Premiere 8K che utilizza una One Connect Box wireless con supporto WiFi 7 per trasmettere in modalità wireless contenuti video fino all’8K entro un raggio di 10 metri. Samsung ha spiegato che il proiettore è in grado di offrire immagini fino a 150 pollici quando posizionato a 12 pollici dalla parete o dallo schermo, mentre la luminosità DLP a triplo laser è di ben 4000 lumen.

Il Premiere 8K è anche dotato di un sistema audio Dolby Atmos ad 8.2.2 canali integrato a 100W, mentre la tecnologia Sound-on-Screen viene utilizzata per offrire un’esperienza più realistica e cinematografica. Presente anche la correzione trapezoidale automatica, la messa a fuoco automatica e la regolazione dell’altezza tramite leva laterale per una configurazione più facile. Nella confezione è presente anche una cappuccio per proteggere l’obiettivo quando è spento.

A livello di design, il Premiere 8K mixa metallo e legno, con angoli arrotondati che conferiscono un look più elegante.