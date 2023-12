Samsung, al CES 2024 arrivano due nuovi monitor da gaming QD-OLED

Samsung ha annunciato che in occasione del CES 2024 in programma a Las Vegas ad inizio anno, presenterà due nuovi monitor da gaming QD-OLED. Uno di questi sarà caratterizzato da un pannello da 27 pollici con risoluzione QHD e densità di 110ppi, mentre l’altro avrà una diagonale da 31,5 pollici e sarà 4K.

Per quest’ultimo, Samsung ha spiegato che la densità di pixel sarà di 140ppi, accompagnata da una frequenza di aggiornamento nativa di 360Hz. Dati alla mano, si tratta del refresh rate più alta del settore se si tiene conto dei monitor OLED. SamMobile riferisce che entrambi i monitor sono in fase di produzione di massa e potrebbero essere disponibili sul mercato già poche settimane dopo l’annuncio ufficiale. Nessuna informazione sul resto delle specifiche tecniche: è praticamente certa però la presenza delle porte HDMI 2.1 ed USB-C, oltre che la connettività wireless, mentre come sistema operativo potrebbe esserci Tizen, per utilizzare le app di streaming.

L’azienda prevede di triplicare le spedizioni dei display QD-OLED nel 2024 rispetto al 2023, ed è innegabile che tale obiettivo sarà perseguito attraverso l’ampliamento ed espansione del portafoglio prodotti, oltre che con l’acquisizione di nuovi clienti: Samsung Display infatti vende pannelli QD-OLED anche ad altri brand come Dell ed Alienware, ed i suoi display sono particolarmente popolari in quanto utilizza la tecnologia ultraprecisa di stampa a getto d’inchiostro.