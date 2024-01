Samsung, al CES 2024 il primo schermo MicroLED trasparente al mondo

Il CES 2024 si apre all’insegna dei tv trasparenti. Dopo aver parlato del TV Signature OLED T di LG, ora tocca a Samsung. Il colosso coreano infatti durante l’evento First Look di apertura ha presentato in anteprima al mondo il primo display MicroLED trasparente del mercato.

Se sulla commercializzazione si sa molto poco, così come sul prezzo, Samsung ha lasciato intendere che per il futuro punterà molto su questa tecnologia ed infatti ha presentato ben tre diversi display microLED trasparenti con design diversi. Due di questi sono dotati di vetri colorati progettati per fare in modo che gli oggetti presenti dietro tali pannelli fossero facili da ignorare, mentre un’altra variante era completamente trasparente.

Engadget, che ha avuto modo di partecipare all’evento, afferma che “i contenuti mostrati su tali pannelli sono difficili da descrivere in quanto sembrano quasi un ologramma fluttuante a mezz’aria”.

A livello di spessore, le varianti misurerebbero circa un centimetro, ed i pannelli avevano un’elevata densità di pixel, al punto che le immagini mostrate sono descritte come “incredibilmente nitide”.

Un rappresentante Samsung avrebbe confermato che, dal momento che i display MicroLED trasparenti hanno una luminosità maggiore rispetto ai pannelli OLED trasparenti tradizionali, sono meno influenzati dalla luce ambientale circostante.

(Photo credits: Engadget)