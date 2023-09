Samsung chiama a raccolta i gamer: appuntamento a Milano!

Dopo aver illustrato le nuove community di Game Portal, Samsung continua a guardare al mondo del gaming con forza, annunciando una serie di interessanti appuntamenti dal vivo dedicati ai videogiocatori.

L'invito è rivolto a tutti i gamer tra i 16 e i 25 anni, ragazzi e ragazze appassionati di videogiochi che siano interessati a conoscere, sfidarsi tra loro e ad assistere a sessioni di gioco del team di eSport Samsung Morning Stars.

La serie di eventi prenderà il nome di "Discover 'n Play - Embrace your game" e il primo incontro sarà il 30 settembre 2023, per proseguire poi a ottobre e a novembre. L'host sarà Mattia d'Antoni, accompagnato da Caleel.

Nell'ultimo appuntamento dell'anno, a novembre, ci saranno invece Kurolily e Dario Moccia.

Protagonisti di queste giornate all'insegna del gaming saranno naturalmente i device Samsung, tra cui il potente Samsung Galaxy S23 Ultra, il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S9 e i brillanti display dell'azienda, tra cui anche i TV 4K QLED come il Q80C, tutti dotati di funzionalità dedicate ai videogiochi come Gaming Hub e Game Bar, oltre agli apprezzati e popolari monitor della gamma Odyssey, ormai un vero e proprio punto di riferimento per gamer di tutte le fasce, inclusi gli Enthusiast.