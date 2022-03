Samsung chiarisce situazione limitatore di performance: le informazioni ufficiali

La questione del limitatore di performance su Samsung Galaxy S22 ha scosso utenti Samsung in tutto il mondo, i quali hanno segnalato un impatto importante artificiale sulle prestazioni di circa 10.000 app diverse, da videogiochi a social. Il colosso sudcoreano finalmente ha risposto alle domande dell’utenza con una FAQ sul GOS.

Sul portale asiatico dedicato al supporto tecnico è apparsa una sezione Frequently Asked Questions relativa al Samsung Game Optimizing Service, servizio integrato agli smartphone Galaxy che si occupa di ridurre le prestazioni in-game affinché il dispositivo utilizzato non si surriscaldi. Nello spiegare l’intera situazione, Samsung ha specificato innanzitutto che a breve arriverà un aggiornamento software da Game Launcher per introdurre l’attivazione automatica del limitatore con priorità differenti da quelle attuali. Ciò dovrebbe portare a un miglioramento di 10 FPS circa per "almeno un videogioco mobile".

Interessante notare che, per Samsung, l’elenco delle dette 10.000 app emerso online non corrisponde alla lista di applicazioni e giochi limitati dal GOS, bensì di una lista necessaria per “determinare rapidamente se una nuova app è un gioco o no”. In altre parole, fungerebbe come “cartina tornasole” per il Game Optimizing Service.

A tutti coloro che non apprezzano la limitazione delle prestazioni degli smartphone Samsung Galaxy S22, invece, la società ha confermato che sta valutando la rimozione di questa misura tramite un’opzione di disattivazione manuale nelle impostazioni. Attenzione, però, a un dettaglio importante: Samsung non accetterà e non offrirà riparazioni gratuite in caso di problemi con lo smartphone dovuti al surriscaldamento eventualmente causato dall’assenza del limitatore. Non è chiaro se con le “riparazioni gratuite” si intendano anche gli interventi in garanzia.

Intanto su GeekBench sono spariti i benchmark dei Galaxy S22, proprio alla luce della questione GOS.