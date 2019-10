Samsung e Chili presentano il primo servizio di streaming 8K al mondo

Samsung e Chili hanno annunciato oggi il primo servizio di streaming 8K al mondo, che sarà attivo sui TV Samsung QLED 8K. La partnership tra le parti ha radici più profonde e le società stanno collaborando già da tempo su sistemi di fruizione di contenuti 8K in streaming.

I possessori di un TV Samsung 8K potranno vedere, alla migliore qualità del mercato, le produzioni di Chili che raccontano le bellezze artistiche italiane ed europee, la natura incontaminata e la nuova frontiere spaziale. A ciò si aggiunge una nuova interfaccia grafica, da poco rilasciata da Chili, che permette di avere a portata di telecomando tutti i film preferiti in streaming in altissima definizione, BluRay, e DVD, tutto il merchandise ed i gadget per collezionisti e notizie e contenuti extra direttamente da Hollywood.

Samsung in questo modo conferma il proprio impegno sull'8K, che è percepita come la tecnologia premium del futuro. L'azienda coreana sta effettuando continui investimenti nello sviluppo e nel progressivo miglioramento dei propri dispositivi, in particolare grazie all'8K AI Upscaling che consente di ottimizzare i contenuti allo standard 8K partendo da qualsiasi altra risoluzione, grazie all'algoritmo d'intelligenza artificiale.

Samsung sta anche supportando la produzione di contenuti nativi in 8K, tra cui la serie di documentari "Unveiled" che raccontano la Milano nascosta.

All'IFA 2018 di Berlino Samsung ha ufficialmente dato il via all'era dell'8K con i primi TV Q900R, mentre nel corso dell'edizione di quest'anno ha presentato il TV QLED 8K da 55 pollici.