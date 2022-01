Samsung, chiude battenti il Tizen App Store: ecco per quali dispositivi

Nella nostra recensione di Galaxy Watch 4 Active abbiamo sottolineato come si trattasse dello smartwatch del cambiamento per via dell'abbandono di Tizen da parte di Samsung. Ora, il colosso sudcoreano compie un altro passo verso il suo pensionamento su ben altri device.

L'inizio del 2022, infatti, vede chiudere un altro pezzo di storia nel campo della telefonia mobile dopo l'addio ufficiale di LG agli smartphone degli scorsi mesi. A partire dal 1 gennaio 2022, il marketplace per le applicazioni per smartphone con sistema operativo Tizen è ufficialmente chiuso in via permanente sia per utenti storici che per nuove registrazioni, le quali non erano più possibili già a partire da giugno del 2021.

Non si tratta sicuramente di una notizia che sconvolgerà più di tanto il mercato, dal momento che gli smartphone con questo sistema operativo sono usciti di scena già da diversi anni, con un ultimo tentativo rappresentato dal Samsung Galaxy Z4 del 2017.

Chi si trovasse ancora in possesso di un dispositivo di questo tipo, potrebbe presto trovarsi con applicazioni non più aggiornate e quindi arriverà presto il momento di un cambio di device verso iOS oppure Android.

Attualmente Tizen è ancora il cuore pulsante delle Smart TV di casa Samsung, uno degli ecosistemi più apprezzati sulla piazza insieme a webOS di LG e Android TV presente su pannelli di molteplici brand.