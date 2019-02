Samsung chiude la collaborazione con Supreme Barletta

La notizia della partnership stretta da Samsung con Supreme Barletta ha rapidamente fatto il giro del mondo ed è stata etichettata da molti come una mossa di marketing geniale. La divisione cinese del gruppo, in un post pubblicato su Weibo ha annunciato di aver chiuso la collaborazione con il marchio italiano.

Nel post pubblicato si legge che "Samsung Electronics aveva precedentemente menzionato una collaborazione con Supreme Italia all'evento di lancio del Galaxy A8s in Cina il 10 Dicembre. La società ha ora deciso di interrompere la collaborazione".

La notizia non è certo una novità, dal momento che la reazione iniziale del pubblico alla partnership stretta con la società Supreme Barletta era stata accolta tra lo scetticismo generale, nonostante Leo Lau di Samsung Cina avesse precisato che "il marchio con cui stiamo collaborando è Supreme Italia, non Supreme US".

Supreme NYC infatti non ha l'autorizzazione per vendere commercialmente in Cina, ecco perchè la società aveva preferito rivolgersi a Supreme Italia.

La mossa era stata già riconsiderata a metà dicembre, in quanto avrebbe potuto trarre in inganno molti anche a livello grafico. La forza di Supreme NYC è infatti la tiratura limitata dei prodotti, che spesso vengono venduti a prezzi esorbitanti sui mercati secondari.

Scelta azzardata da parte di Samsung o giusta?