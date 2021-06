Samsung: cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per alcuni smartphone Galaxy

Dopo l'annuncio del futuro dei Galaxy Watch, Samsung ha annunciato che offrirà cinque anni di aggiornamenti di sicurezza ad alcuni smartphone della gamma Galaxy.

Si tratta delle Enterprise Edition dei Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy XCover 5 e Galaxy Tab Active 3.

Per questo dispositivi saranno previsti aggiornamenti di sicurezza e manutenzione per cinque anni dalla data di lancio, mentre tutte le altre Enterprise Edition degli smartphone Samsung si fermeranno ai quattro anni "canonici".

Come suggerisce il nome, le Enterprise Edition degli smartphone Samsung sono progettati per l'utilizzo in ambito aziendale, ed includono una gamma di funzionalità ed opzioni di sicurezza volte a proteggere i dati aziendali, motivo per cui la distribuzione di aggiornamenti di questo tipo per un lasso di tempo più elevato diventa centrale.

Qualche mese fa Samsung ha fatto il punto sul ciclo di rilascio degli aggiornamenti in un post sul blog in cui ha osservato che la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza del firmware avviene su base mensile, trimestrale e semestrale a seconda della categoria di appartenenza. Nel caso delle Enterprise Edition, in base al dispositivo e la disponibilità i pacchetti saranno disponibili ogni mese o tre. Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere nei commenti.