Samsung coinvolta in un data breach: esposti i dati di alcuni utenti

Mentre gli occhi degli appassionati del mondo tech sono puntati sull'edizione 2022 dell'IFA di Berlino, è arrivata una comunicazione inaspettata da parte di Samsung. Infatti, l'azienda ha scoperto un data breach relativo ad alcuni dei suoi sistemi.

Secondo quanto riportato da The Verge, Samsung ha scoperto l'attività malevola nella giornata del 4 agosto 2022 e sta effettuando indagini su quanto accaduto insieme a una nota realtà che si occupa di cybersecurity. La questione è stata ufficializzata mediante il sito Web di Samsung e sembrerebbe coinvolgere unicamente gli utenti statunitensi.

In parole povere, a luglio 2022 c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni sistemi statunitensi di Samsung, che ha consentito in modo malevolo a terze parti l'accesso ad alcune informazioni legate agli utenti. A tal proposito, si è fatto riferimento a dati come nomi, informazioni di contatto, date di compleanno e informazioni sui prodotti registrati.

L'azienda ha confermato che contatterà via e-mail gli utenti coinvolti, anche se ribadiamo che le prime indicazioni ufficiali pubblicate il 2 settembre 2022 sembrano rivolgersi esclusivamente agli utenti statunitensi, che sarebbero gli unici coinvolti nel data breach. In ogni caso, sempre meglio tenere d'occhio eventuali attività insolite legate agli account, nonché stare molto attenti a e-mail di phishing, come consigliato dall'azienda.