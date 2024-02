Samsung, i colori sbiaditi di S24 Ultra non sono legati ad un bug: 'sono intenzionali'

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato le lamentele presentate dagli utenti con i display di Galaxy S24 Ultra, per cui hanno segnalato colori “spenti” e descritti come “sbiaditi”. Nonostante alcune segnalazioni, però, non si tratterebbe di un bug.

Inizialmente infatti si ipotizzava questa situazione fosse legata ad un bug del software, ma alcune informazioni pubblicate dal blog spagnolo Teknofilo riconducibili a Samsung Spagna riferiscono che le modifiche al profilo di colore “Vivido” sarebbero deliberate e mirate ad offrire un’esperienza più naturale.

L’azienda, infatti, ha chiarito che tale situazione non è da considerarsi un problema con il display o il software. Di seguito la dichiarazione ufficiale completa: “abbiamo regolato i colori e la luminosità dei prodotti della serie Galaxy S24 per fornire una visione più accurata e confortevole durante l'uso. Sono state apportate alcune modifiche alla tecnologia del display per fornire un'esperienza visiva più naturale, pertanto gli utenti potrebbero notare differenze nella profondità del colore rispetto ai dispositivi meno recenti. Questo comportamento del display è una regolazione intenzionale del colore e non è un difetto del prodotto, quindi può essere utilizzato in sicurezza. Per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, apprezziamo il tuo feedback e miglioriamo continuamente il nostro software (UX) man mano che il mercato e gli interessi dei consumatori evolvono”.