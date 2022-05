Samsung come Apple: chip 'custom' per smartphone in arrivo nel 2025

Samsung ha iniziato a produrre chip a 3 nm solo una decina di giorni fa, ma ciò non significa che le novità in arrivo dalla compagnia siano finite. Al contrario, un report sembra suggerire un enorme cambiamento per il produttore coreano: l'azienda di Suwon, infatti, potrebbe iniziare a produrre chipset custom per smartphone dal 2025.

Qualcuno potrebbe domandarsi se con la definizione "chipset custom" si intendano i chip Exynos già in commercio, ma un report di INews24 spiega che Samsung non considera "custom" gli Exynos perché essi vengono venduti ad altri produttori di smartphone, come Vivo e Motorola. Stando a quanto riportato da INews e dal leaker Ice Universe, invece, il colosso coreano vorrebbe dare il via ad una seconda serie di chipset, questa volta totalmente esclusivi per gli smartphone Galaxy.

La transizione verso questi chip "custom", però, potrebbe richiedere tempi piuttosto lunghi: secondo le stime delle due fonti già riportate, infatti, il lancio dei primi smartphone con processori esclusivi sarebbe già fissato al 2025 e riguarderebbe almeno inizialmente i device della serie Galaxy S, per poi estendersi al resto dei dispositivi del produttore.

Al momento, invece, Samsung utilizza sia i chipset Exynos che i chip Qualcomm della serie Snapdragon per i propri smartphone: i report, invece, suggeriscono una virata completa del produttore verso la produzione di componenti in-house, adottando così un approccio "alla Apple" in campo mobile.

Restano comunque due incognite piuttosto grosse sulla nuova mossa di Samsung: anzitutto, non è chiaro se i chipset esclusivi saranno della lineup Exynos, che magari non verrà più venduta ai produttori terzi, o se invece i chip custom saranno parte di una serie di prodotti completamente diversa.



In secondo luogo, al momento le Samsung Foundries sembrano essere piuttosto arretrate, in termini tecnologici e produttivi, rispetto alle principali rivali: per esempio, proprio dei problemi strutturali del chipset Exynos 2200 avevano costretto Samsung a implementare il sistema GOS sui Galaxy S22, scaturendo enormi polemiche tra i fan.