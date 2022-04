Samsung come Apple: i chip degli smartphone Galaxy saranno prodotti 'in casa'

Mentre ieri vi abbiamo parlato della possibile partnership tra Samsung e MediaTek per i chip dei prossimi smartphone del colosso coreano, oggi arriva dalla Corea del Sud una notizia quasi del tutto opposta, secondo cui Samsung vorrebbe adottare un approccio "alla Apple", sviluppando in casa tutti i chip dei propri dispositivi.

La notizia arriva dall'outlet coreano INews24 ed è stata avvalorata anche dal leaker Ice Universe su Twitter: pare dunque che Samsung realizzerà chip esclusivi per gli smartphone e i tablet della linea Galaxy, che dovrebbero andare a coprire sia i device flagship che quelli di fascia bassa. Ciò non significa che la svolta verso i chip proprietari sarà immediata, perciò è possibile che per qualche anno ancora i telefoni del colosso coreano continueranno ad utilizzare chipset MediaTek e Qualcomm.

A quanto pare, comunque, la notizia non sarebbe un semplice leak, ma proverrebbe direttamente dal Direttore del Business di Samsung MX (Mobile eXperience) TM Roh, che ha spiegato che i processori Samsung saranno indirizzati ai Galaxy in maniera specifica, e non saranno utilizzati da altri smartphone. La notizia, comunque, arriva dopo le pessime performance dell'Exynos 2200 montato sui Galaxy S22, che risulta essere meno performante delle controparti Apple, Qualcomm e MediaTek.

A quanto pare, però, la nuova mossa di Samsung non porterà ad alcuna ristrutturazione interna dell'azienda: in particolare, la divisione LSI del colosso coreano, che si occupa dei suoi chip, continuerà a considerare Samsung MX al pari di un cliente qualsiasi, riducendo dunque le possibilità che i nuovi Exynos vengano realizzati pensando appositamente allo smartphone su cui andranno implementati, benché sembra essere confermato che i chip Exynos di nuova generazione non arriveranno su dispositivi di aziende terze. Si tratta di una scelta discutibile, ma in linea con la storia di Samsung, che non favorisce la collaborazione tra le sue numerose divisioni interne.

Sembra comunque che TM Roh abbia rivelato la notizia durante un meeting con gli impiegati di Samsung MX, in realtà volto a spiegare loro come approcciarsi alla questione del limitatore di performance dei Galaxy S22: Roh ha infatti spiegato che il limitatore verrà gradualmente abbandonato man mano che l'azienda passerà ai chip realizzati internamente per i propri device.