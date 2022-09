Samsung come Apple: i nuovi Galaxy potrebbero avere la connettività satellitare

Dopo aver scoperto che Samsung potrebbe lanciare smartphone senza pulsanti fisici nel prossimo futuro, arriva oggi un'altra indiscrezione circa una novità che il colosso di Suwon vorrebbe implementare sui propri telefoni: l'azienda, infatti, sarebbe pronta a mettere in vendita dei Samsung Galaxy con connettività satellitare.

La mossa servirebbe per non restare un passo indietro rispetto ad Apple, specie dopo che quest'ultima ha lanciato gli iPhone 14 con connessione satellitare per i casi di emergenza, permettendo di inviare messaggi e chiamate SOS anche laddove non vi è copertura per il segnale mobile. In effetti, sempre più aziende stanno implementando il satellitare sui proprio smartphone: pochi giorni prima di Cupertino, per esempio, Huawei ha lanciato i Mate 50, i primi smartphone con connettività satellitare al mondo.

Secondo il leaker Ricciolo, Samsung potrebbe essere la prossima a lanciare uno smartphone con lo stesso tipo di connettività, inaugurando la nuova "moda" anche nel settore Android. In realtà, comunque, la connettività satellitare per smartphone presenta ancora una serie di problemi non da poco: la stessa Apple, dopo il roboante annuncio della feature nel corso del keynote del 7 settembre, ha spiegato che essa arriverà solo a novembre e solo negli Stati Uniti, mentre negli altri Paesi la connettività satellitare per iPhone 14 arriverà più avanti nel corso del 2022 o del 2023.

Anche Huawei, al momento, ha spiegato che il satellitare dei Mate 50 funziona solo all'interno dei confini cinesi, appoggiandosi alla rete di BeiDou. Apple, al contrario, utilizza i satelliti di GlobalStar, un provider che ha una rete globale ma che, una volta che la copertura per iPhone 14 sarà attiva, stima di arrivare all'85% della sua gestione di traffico satellitare per chiamate e messaggi.

In altre parole, Samsung dovrà trovare altri partner se vorrà entrare nel mercato degli smartphone con connettività satellitare. E dovrà farlo in fretta: se la feature non fosse lanciata insieme ai Samsung Galaxy S23 a febbraio, infatti, l'azienda rischierebbe di essere sorpassata da altri produttori di smartphone Android, come Xiaomi, OnePlus e persino Google.