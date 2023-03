Samsung come Apple: inizia lo sviluppo dei chip proprietari, addio architettura Arm

Samsung punta alla diversificazione dei suoi prodotti. Dopo avervi spiegato che, stando ai leak, Samsung lancerà quattro smartphone pieghevoli nel corso del 2024, pare che l'azienda sia pronta a rivaleggiare direttamente con Apple con i propri processori "fatti in casa" per PC e smartphone.

Stando a quanto riporta Business Korea, Samsung avrebbe addirittura già formato un team interno di ricerca e sviluppo, capitanato dall'ex-sviluppatore di AMD Rahul Tuli, con lo scopo preciso di lavorare alle sue nuove CPU per smartphone e laptop. Attenzione, però: il lavoro di Samsung andrà ben oltre quanto già fatto con i chip Exynos. Al contrario di questi ultimi, realizzati in collaborazione con Arm, quelli di nuova generazione saranno sviluppati del tutto in-house, senza alcuna partnership esterna e con un'architettura proprietaria.

La testata coreana riporta anche che il primo chip si chiamerà "Galaxy Chip" e sarà disponibile nel 2025. Basandoci sul nome della CPU, sembra che quest'ultima sarà pensata per i prodotti della serie Galaxy, che potrebbero essere gli smartphone delle serie Galaxy S, Galaxy A o Galaxy Z, i tablet della linea Galaxy Tab o i laptop della lineup Galaxy Book. In ogni caso, è probabile che questo Galaxy Chip sarà ancora un ibrido realizzato con Arm, almeno in parte, dal momento che è improbabile che il colosso di Suwon riesca a sviluppare un'architettura paragonabile a quella di Arm, di Intel o di Apple Silicon nel giro di soli due anni.

Al report di Business Korea fa eco anche Pulse News, che cita una fonte dell'industria e afferma che "Samsung Electronics sarà capace di arrivare rapidamente al completamento del suo Galaxy Chip se riuscirà a sviluppare con successo un CPU Core proprietario. Sarà in grado di vendere la sua CPU proprietaria nel 2027, se lo sviluppo dovesse andare come previsto".

Se le speculazioni fossero vere, potremmo dire che Samsung stia seguendo Apple da vicino per quanto riguarda la transizione ai chipset proprietari: così come il colosso di Cupertino è passato dall'architettura Intel a quella Apple Silicon per i chip della Serie M, anche quello di Suwon potrebbe fare presto il "salto" dall'architettura Arm a quella "Galaxy" per i suoi SoC per smartphone, tablet e laptop.