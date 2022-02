Samsung come Apple: quattro anni di aggiornamenti software per gli smartphone

Mentre siamo in trepidante attesa dell'evento Samsung Unpacked di domani, nel corso del quale la società asiatica dovrebbe svelare i nuovi Galaxy S22 ed il Galaxy Tab S8, il leaker di Phonearena Joshua Swingle su Twitter ha annunciato che sono in arrivo delle importanti modifiche al supporto software per alcuni smartphone Samsung.

Nella fattispecie, Samsung dovrebbe offrire fino a quattro anni di aggiornamenti software per una serie di smartphone, in aumento rispetto ai tre anni annunciati in precedenza ed anche di più se confrontati a quelli di Google che aggiorna la sua gamma Pixel per tre anni e fornisce cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nessun altro produttore di smartphone Android è in grado di fornire questo livello di supporto, e secondo molti una decisione di questo tipo da parte di Samsung è destinata a spronare anche i concorrenti a fare lo stesso.

Ad essere interessati da questo nuovo ciclo di update saranno la serie Galaxy S22, i Galaxy S21, il Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 e la linea Galaxy Tab S8. Per questi, osserva Joshua Swingle, sono previsti quattro anni di aggiornamenti per l'OS Android e cinque anni di patch di sicurezza.

In un documento trapelato, si legge che “la disponibilità e i tempi degli aggiornamenti e delle funzionalità del sistema operativo Android possono variare in base al modello del dispositivo e al mercato. I dispositivi idonei per quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza attualmente includono Galaxy S22 Series (S22/S22+/S22 Ultra), S21 Series (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold3, 2 Flip3 e Serie Tab S8 (Scheda S8/Scheda S8+/Scheda S8 Ultra).”