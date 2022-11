Samsung, come funziona la Calibrazione Smart? La svolta per le Smart TV

Negli ultimi mesi abbiamo passato in rassegna tutte le novità della gamma Neo QLED 2022 di Samsung, costituita da pannelli 8K e 4K dalle caratteristiche tecniche invidiabili, ma dotate anche di soluzioni in grado di migliorare e semplificare l'esperienza visiva.

Abbiamo parlato, per esempio, di feature esclusive dei TV Samsung 2022 come Real Depth Enhancer, Quantum Matrix Pro e Shape Adaptive Light Control, oltre all'Upscaling IA garantito dalle 20 reti neurali del processore Neural Quantum 8K.

Tra le funzionalità nascoste, però, ce n'è anche una che potrebbe dare un'impennata alla cosiddetta "Quality of Life" nell'esperienza d'uso di una TV domestica, vale a dire la fantastica Smart Calibration, un sistema in grado di sfruttare la fotocamera di una selezione di smartphone Samsung Galaxy e Apple iPhone per regolare in maniera fine la resa del pannello sulla base dell'ambiente in cui si trova.

Una feature utilissima, che consente a un amatore di evitare di "accontentarsi" del preset di fabbrica senza necessariamente avere una preparazione sull'argomento o la strumentazione necessaria.

Ve lo illustrerà meglio e in maniera più approfondita il nostro Alessio Ferraiuolo, che per l'occasione è andato direttamente in Casa Samsung a Milano per provare questi straordinari pannelli. Trovate il nostro nuovo video in cima a questa notizia: come sempre, vi auguriamo buona visione!