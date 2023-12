Samsung, come funzionerà Galaxy AI? Emergono le prime informazioni

Il keynote Samsung al CES 2024 è stato confermato giusto un paio di giorni fa, ma ora non si fa già altro che speculare sugli annunci del colosso di Suwon in quel di Las Vegas. Tra i protagonisti del keynote Samsung ci sarà l'IA, questo lo sappiamo per certo. Ma come si chiamerà l'Intelligenza Artificiale proprietaria della compagnia coreana?

Secondo l'insider Revegnus, l'IA di Samsung si chiamerà Galaxy AI. Il nome dell'Intelligenza Artificiale, dunque, si ricollega a quello dei principali prodotti dell'azienda nel settore smartphone e laptop, che non a caso dovrebbero ricevere una pletora di funzionalità legate all'IA: nelle scorse settimane, per esempio, era emerso che Galaxy S24 Ultra sarà un "AI Phone" con delle funzioni strettamente collegate all'Intelligenza Artificiale.

Revegnus ha poi continuato spiegando che "Galaxy AI è un'esperienza mobile onnicomprensiva che include tecnologie IA on-device sviluppate da Samsung e tecnologie implementate mediante delle collaborazioni con altre aziende-leader dell'industria". È dunque probabile che i tool IA non si limitino solo alle feature realizzate dal colosso coreano, ma che anzi quest'ultimo abbia collaborato con Google, Meta o OpenAI per l'integrazione delle loro IA sui propri dispositivi.

WCCFTech riporta che, tra le funzioni in arrivo con Galaxy AI, ci sarà la trascrizione in tempo reale del parlato, nonché la traduzione di quest'ultimo da una lingua all'altra. Tra le altre feature che dovrebbero fare il loro debutto sui prodotti Samsung, poi, abbiamo l'IA generativa per le immagini e per i testi, al pari di quanto già viene permesso di fare da ChatGPT.

Possiamo comunque ipotizzare che i Galaxy S24 sfrutteranno l'Intelligenza Artificiale di Google Gemini, annunciata poche ore fa dal colosso di Mountain View e appositamente pensata per concorrere con ChatGPT e i LLM di Meta: la presentazione del'IA di Big G, infatti, è arrivata a ridusso dell'annuncio del keynote di Samsung al CES, che vi ricordiamo essere fissato per l'8 gennaio alle 23:00 italiane.