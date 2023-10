Samsung come Google: supporto software esteso in arrivo per Galaxy S24?

La presentazione di Google Pixel 8 e 8 Pro del 4 ottobre ha sconvolto il mondo degli smartphone Android: nello specifico, Big G ha allungato a dismisura i tempi del supporto software promettendo nuovi aggiornamenti di sistema per ben sette anni dall'uscita dei due smartphone. Ora, anche Samsung potrebbe fare lo stesso.

Sammobile, infatti, spiega che Samsung vorrebbe estendere il supporto software per i suoi smartphone di almeno un anno. O meglio: il colosso coreano starebbe valutando costi e vantaggi di una simile operazione. Al momento - eccezion fatta per Google dopo il lancio della linea Pixel 8 - Samsung è l'azienda "campione" del supporto esteso nel mercato Android.

Il colosso di Suwon, infatti, garantisce quattro anni di aggiornamenti software di Android e cinque di patch di sicurezza per i suoi smartphone di fascia alta, quelli della linea Galaxy S. Per esempio, i Galaxy S23 sono stati lanciati con Android 13 e One UI 5.0: essi saranno i primi smartphone a ricevere One UI 6.0 a fine 2023, ma avranno anche accesso a One UI 7.0 e One UI 8.0, con le rispettive versioni di Android. In altre parole, i top di gamma di quest'anno arriveranno fino ad Android 16, in uscita tra fine 2025 e inizio 2026.

Sammobile, che ha parlato con Shin-Chul Baik, Principal Engineer e Technical Program Manager del Security Team della divisione Mobile eXperience di Samsung, ha anticipato che il colosso coreano sta discutendo la possibilità di fornire cinque anni di supporto software ai suoi smartphone di fascia alta e, se possibile, di continuare a pubblicare aggiornamenti di sicurezza per ogni device per più di sei anni.

La conferma sarebbe arrivata proprio da Shin-Chul Baik, che però non ha ufficializzato il supporto esteso, limitandosi a dichiarare che quest'ultimo è una priorità assoluta per Samsung, almeno per il momento. Altra priorità per il colosso coreano è poi quella di pubblicare in tempo le patch mensili di sicurezza, che al momento riguardano ben 150 modelli diversi di smartphone e un totale di un miliardo di device sparsi per tutto il mondo.

In ogni caso, se davvero Samsung deciderà di garantire il supporto software per più di cinque anni ai suoi smartphone, l'annuncio della novità arriverà all'inizio del prossimo anno, quando il colosso sudcoreano lancerà i Samsung Galaxy S24 sul mercato globale.