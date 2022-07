Samsung come Nothing: meno fotocamere su retro di Galaxy A24, A34 e A54

La campagna pubblicitaria di Nothing Phone(1) sui social network ha riguardato in particolar modo la presenza di due fotocamere posteriori difese da Carl Pei con un post su Twitter. Ebbene, sembra quasi che Samsung potrebbe seguire la stessa filosofia della start-up londinese.

Secondo un report pubblicato recentemente dal portale sudcoreano The Elec, infatti, la società asiatica potrebbe rimuovere il sensore di profondità da 2 megapixel dai Galaxy A24, A34 e A54, smartphone di fascia media che si collocano al di sotto della fascia di prezzo di riferimento del Nothing Phone(1). A quanto pare non sarebbe da escludere nemmeno la rimozione del sensore macro, ma è meno probabile.

In questo modo, Samsung si avvicinerebbe a Nothing con due o tre fotocamere posteriori, non altro che la principale grandangolare, l’ultra-grandangolare e il piccolo macro da 2 o 5 megapixel. Così facendo, non solo dovrebbero calare i prezzi dei tre dispositivi mobili citati, ma si potrebbe persino assistere a un perfezionamento ulteriore mirato ai due sensori più importanti, i quali potrebbero vedere un importante aumento della risoluzione.

Allo stato attuale le indiscrezioni di mercato non confermano quest’ultima teoria: Galaxy A24 dovrebbe giungere nei negozi con un sensore principale da 50 MP, un ultrawide da 8 MP e una macro cam da 5 MP, mentre l’A34 dovrebbe avere una lente grandangolare da 48 MP, l’ultrawide sempre da 8 MP e la macro anche qui da 5 megapixel. Ovviamente consigliamo di prendere questi rumor con le pinze e attendere il lancio previsto per i primi mesi del 2023.

Nella giornata di ieri, 20 luglio 2022, sono invece emersi nuovi rumor riguardanti il sensore fotocamera da 200 MP per Samsung Galaxy S23.