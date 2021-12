Samsung: ecco come potrebbe essere uno smartphone con tre schermi

Pochi giorni fa, Samsung ha brevettato uno smartphone decisamente particolare, capace infatti di piegarsi e di arrotolarsi su sé stesso. Oggi, apprendiamo che la richiesta di brevetto depositata dall'azienda al WIPO, o World Intellectual Property Organisation, ha avuto successo, mentre il portale LetsGoDigital ha creato dei render del device.

LetsGoDigital si è basato sulle immagini riportate a corredo della conferma del brevetto per il proprio render, che potete vedere nella galleria in calce. Nel brevetto presentato da Samsung Electronics al WIPO, il telefono ha tre schermi diversi, che una volta posizionati uno accanto all'altro creano un grande schermo piatto.

Lo schermo piatto può piegarsi in diverse posizioni a sua volta, garantendo allo schermo una grande varietà di "forme" diverse. I tre schermi sono poi collegati tra loro da due cerniere, una piegata all'interno e una all'esterno, dando al device una forma a "Z" che permette di ripiegare il telefono in modo da avere uno schermo "esterno" e due piegati uno sotto l'altro.

I render di LetsGoDigital danno un'idea più chiara di come il concept di Samsung potrebbe evolversi in uno smartphone vero e proprio: secondo il portale olandese, una volta piegati i tre schermi il display del device risulta simile a quello di un telefono normale, benché il suo spessore sia decisamente maggiore.

Il brevetto descrive anche una selfie-camera da 4 MP e un sensore per impronte digitali, entrambi posti sotto lo schermo superiore del device, che LetsGoDigital ha integrato nel suo render, il quale dunque mostra un device privo di notch e punch-hole e dotato di bordi molto sottili, in modo da garantire il maggior spazio possibile allo schermo.

Tuttavia, questo design non ha le proprie pecche: in particolare, le tre piegature del device peggiorano la connettività wireless e Bluetooth, generando non pochi problemi allo smartphone. Per questo, Samsung vorrebbe dotare il telefono di più antenne interne, una montata su quello più a sinistra (cioè lo schermo che, in posizione piegata, si trova più in alto), sia su quello più a destra (che in posizione piegata si trova in basso).



Tra le altre notizie legate al futuro dei telefoni del colosso coreano, è di pochi giorni fa un report secondo cui Samsung potrebbe abbandonare Android come sistema operativo dei propri smartphone.