Samsung conferma aggiornamento One UI 4.1.1: lancio ad agosto 2022?

Samsung ha ufficializzato il passaggio alla personalizzazione One UI 4.1 per i suoi smartphone ancora lo scorso febbraio, dando il via agli aggiornamenti con l’aggiunta di RAM virtuale e Smart Widget. In vista del futuro update a One UI 5 con Android 13, la casa sudcoreana ha confermato lo step intermedio One UI 4.1.1.

A scovare questa piccola novità sui canali ufficiali della società è stato il portale TizenHelp: sul sito sudcoreano della Samsung Community il moderatore GoodLock ha confermato che One UI 4.1.1 arriverà come aggiornamento OTA in un periodo non specificato del 2022. Qualcuno vocifera un debutto attorno ad agosto 2022 con i prossimi smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z, ma è ancora un rumor di mercato.

Dovesse corrispondere alla realtà, però, si tratterebbe di un “bis” dopo l’update One UI 3.1.1 arrivato su Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 e tablet Galaxy. Sempre secondo i colleghi di TizenHelp, One UI 4.1.1 potrebbe arrivare in primis sugli smartphone pieghevoli e sui tablet della società asiatica, per poi eventualmente trovare spazio su Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy Note 20 con un numero ridotto di funzionalità. Come da nostra prassi, terremo gli occhi aperti per ogni novità e vi aggiorneremo a tempo debito.

Nel frattempo, proprio oggi sono state diffuse le ultime voci sull’inizio dello sviluppo del firmware per Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.