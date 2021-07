Samsung conferma l'evento Unpacked dell'11 agosto, ma 'nasconde' subito la pagina

Già da diverso tempo si parla di un possibile evento Galaxy Unpacked per l’11 agosto 2021, ma Samsung non ha mai confermato tali indiscrezioni con alcun commento in merito...fino a oggi. Sul sito ufficiale del colosso sudcoreano, infatti, è apparsa e subito scomparsa una pagina dedicata proprio all’evento Unpacked dell’11 agosto!

Grazie al tipster Evan Blass, noto su Twitter anche come evleaks, abbiamo uno screenshot catturato sul portale russo di Samsung che mostra il banner con il presunto “logo” dell’evento e le solite indicazioni temporali: Unpacked si terrà l’11 agosto alle 17:00 ore di Mosca (dunque 16:00 ore italiane) e sarà visibile in diretta streaming tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Il motto, invece, è il seguente: “Il futuro si ‘spiegherà’ in un nuovo modo. Molto presto”, con un gioco di parole che rimanda ovviamente ai due smartphone pieghevoli di fascia alta Galaxy Z Fold3 e il più piccolo Galaxy Z Flip3. Addirittura, volendo si potrebbero vedere le silhouette dei due smartphone sul logo: le due figure in verde scuro e grigio-nero ricordano lo Z Fold 3 dalle dimensioni più grandi, mentre l’alternativa più piccola è al suo fianco e ricorda lo Z Flip 3 con piega a conchiglia.

La rimozione della pagina non ha una motivazione nota, probabilmente è stato un semplice errore di pubblicazione da parte dei gestori della piattaforma russa e l’annuncio ufficiale avverrà tra qualche giorno. Per ora, non ci resta che vedere i render di tutti i dispositivi che verranno presentati, pubblicati dallo stesso Evan Blass: si parla, nello specifico, di Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic.