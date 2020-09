Samsung conferma: la Fan Edition arriverà per tutti i prossimi top di gamma

In seguito alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S20 FE, l'azienda sudcoreana è tornata a parlare della cosiddetta Fan Edition dei suoi smartphone. Infatti, questa è la prima volta che Samsung effettua un'operazione di questo tipo, ma sembra proprio che la società abbia intenzione di ripeterla anche in futuro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e SamMobile, la succitata Fan Edition di Samsung Galaxy S20, che tra l'altro viene venduta sia in una variante 5G che in un modello 4G, non sarà l'unica a portare questo nome. Infatti, la società sudcoreana ha confermato che tutti i suoi prossimi flagship avranno una Fan Edition. Insomma, possiamo aspettarci un Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Non è tuttavia chiaro se questo annuncio si applichi in modo "retroattivo" e sia quindi in arrivo anche una Samsung Galaxy Note20 Fan Edition.

In ogni caso, sicuramente si tratta di una novità importante, che nei prossimi anni aumenterà il numero di modelli e presentazioni destinati agli appassionati del mondo smartphone. La filosofia della gamma di prodotti FE (Fan Edition) sembra essere chiara: lanciare, a mesi di distanza dai flagship, delle versioni un po' meno costose ma con lo stesso "spirito". Per farvi un esempio concreto, Samsung Galaxy S20 è arrivato in Italia a marzo 2020 a un prezzo di partenza di 929 euro (modello 4G, 8/128GB), mentre Galaxy S20 FE sarà disponibile dal 2 ottobre 2020 a un costo iniziale di 669 euro (variante 4G, 6/128GB).