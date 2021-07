Samsung conferma: niente Galaxy Note 21 nel 2021, si punta sui pieghevoli

Nel corso del Samsung Unpacked dell'11 Agosto non sarà presentato il Galaxy Note 21. La conferma è arrivata direttamente da Samsung attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, dove TM Roh ha annunciato che quest'anno la serie Galaxy Note si prenderà una pausa.

La notizia era ampiamente nell'aria e già lo scorso anno erano iniziati a circolare i primi rumor sullo stop ai Galaxy Note.

Nel post il dirigente afferma che "invece di svelare un nuovo Galaxy Note questa volta, amplieremo ulteriormente le amate funzionalità dei Note a più dispositivi della linea Samsung Galaxy".

L'evento del prossimo mese quindi dovrebbe focalizzarsi quasi esclusivamente sui nuovi foldable: "tra poche settimane, sveleremo la nuova serie Galaxy Z che rimodellerà la categoria degli smartphone e reimmaginerà completamente le vostre esperienze". Sono attesi, nello specifico, i due smartphone pieghevoli di fascia alta Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, che secondo TM Roh porteranno tecnologie flessibili che daranno alle persone lo spazio per esplorare nuove esperienze. "In Samsung vogliamo arricchire la vita di tutti, non quella di pochi eletti" continua il dirigente nel post.

Ciò che resta da capire è se la serie Note sia definitivamente stata pensionata. Lo scorso marzo il numero uno della divisione mobile aveva affermato che non vedeva l'ora di mostrare un nuovo Note l'anno prossimo, ma nel post non c'è alcun riferimento ai piani futuri.