Samsung conferma il lancio del nuovo Galaxy Fold 2 assieme ai Note 20

I risultati finanziari del Q1 annunciati la scorsa settimana da Samsung non sono stati molto positivi per il gigante della tecnologia soprattutto a causa del calo delle vendite legate all'emergenza sanitaria mondiale. Ecco, che il nuovo Galaxy Fold 2 potrebbe diventare il prodotto della risalita per questo 2020.

I colleghi di CNET hanno notato un dettaglio chiave nascosto tra le varie dichiarazioni rilasciate a margine delle prestazioni di vendita fatti registrare nel primo trimestre dell’anno. Samsung rivela che "continuerà ad offrire soluzioni differenti nel segmento premium grazie al lancio di un nuovo modello pieghevole e della prossima serie Note".

Potrebbe trattarsi di un chiaro segnale e che il successore del primo Galaxy Fold possa essere annunciato presto. Con ogni probabilità, la commercializzazione potrebbe partire a Settembre. Il lancio del primo modello si è rivelato molto problematico tanto da costringere la casa Coreana a ritirare il foldable dal mercato e ripresentarlo solo alcuni mesi dopo. Nel mentre sono stati corretti i problemi al display che affliggevano i primi lotti di produzione, causando rotture accidentali al display.

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il Galaxy Fold 2 potrebbe essere dotato di un display più grande e maggiormente resistente, in grado di garantire il supporto alla S-Pen. Anche il display secondario, posto nella parte anteriore, presenterebbe una diagonale più grande.



Il settore smartphone ha fatto registrare una contrazione del 38 percentoa febbraio, tenuto su per buona parte dallbuone vendite ottenute con la serie Galaxy A. Si fanno dunque sempre più insistenti le voci sul prossimo pieghevole Samsung e con il passare dei giorni le informazioni diventano molto interessanti.