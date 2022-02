Samsung conferma: la linea Galaxy Note è ufficialmente cancellata

La notizia non stupisce, dal momento che arriva a poche ore dalla presentazione del nuovo Galaxy S22 Ultra, ma è arrivata: Samsung ha ufficialmente annunciato la cancellazione della linea Galaxy Note. Ciò vuol dire che in futuro non arriveranno più smartphone con tale nomenclatura, che non ha più senso di esistere.

Non è stata invece cancellata la S Pen, il pennino che ha reso i Note dispositivi unici del loro genere grazie ad una serie di funzioni ad hoc che però sono state implementate nel Galaxy S22 Ultra, l'unico modello della nuova linea di smartphone S22 ad includerla.

Per larghi tratti i Galaxy Note sono stati gli smartphone più apprezzati di Samsung, grazie ai loro schermi molto ampi ed appunto la S Pen che offriva funzioni avanzate soprattutto per coloro che li utilizzavano per la produttività o per lavoro.

I primi indizi sulla cancellazione della linea erano arrivati lo scorso anno, quando Samsung ha presentato la serie Galaxy S21. Come tutti ricorderanno, il Galaxy S21 Ultra è stato il primo smartphone Galaxy S a supportare la S Pen, ma a differenza del Note non la includeva nella confezione. Discorso diverso per l'S22 Ultra che fa un ulteriore passo in avanti e da molti è stato visto come la naturale evoluzione del Galaxy Note.