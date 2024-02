Samsung conferma: miglioreremo la fotocamera di S24 con gli aggiornamenti

A qualche minuto dalla pubblicazione della nostra recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra, torniamo a parlare dello smartphone top di gamma 2024 di Samsung. A quanto pare, alcuni utenti avrebbero riscontrato alcuni problemi minori con la fotocamera, che però saranno risolti con futuri fix.

Un utente infatti ha sollevato qualche dubbio sulla qualità del comparto fotografico del Galaxy S24 direttamente sul forum ufficiale di Samsung. Immediata è arrivata la risposta di un moderatore, il quale ha rivelato che il produttore sta lavorando attivamente all’ottimizzazione della fotocamera del dispositivo sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti.

“Nel caso delle foto della fotocamera S24, rispetto alla versione precedente, i colori sono stati ritoccati per essere più simili a quelli visti dall'occhio umano e l'effetto tridimensionale è stato migliorato, ma a parte questo, non sono state apportate modifiche importanti” afferma il moderatore. “Se desideri un po' più di chiarezza, ti consigliamo di provare ad attivare lo scatto ottimale per ogni scena nelle impostazioni della fotocamera” continua il community manager responsabile del comparto fotografico, il quale ha affermato che “analizzeremo anche le foto ottenute attraverso vari canali e cercheremo di includere sempre le correzioni nei futuri aggiornamenti SW per le questioni che saranno ritenute necessarie”.

Sostanzialmente quindi, Samsung è al lavoro per migliorare la precisione del colore e perfezionare l’effetto 3D rispetto ai modelli precedenti della gamma Galaxy S.