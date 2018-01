Samsung conferma: il nuovo processore Exynos 9810 sarà svelato il 4 gennaio

ha confermato che presenterà il nuovo processoreil prossimo. La conferma è arrivata via Twitter, dove la società sudcoreana ha dichiarato apertamente che "" sarà svelato. Questo significa che Samsung annuncerà il nuovo SoC poco prima del CES 2018.

Per quanto riguarda le specifiche, la maggior parte dei dettagli su ciò che Samsung ha in serbo sono ancora sconosciuti, anche se è stato confermato da Samsung che questo SoC sarà realizzato con tecnologia FinFET da 10 nanometri (nm). La società sudcoreana ha anche confermato che questo nuovo Exynos 9810 sarà il nuovo processore di punta dell'azienda. Con ogni probabilità, dunque, questo verrà montato su Galaxy S9 e S9 Plus più avanti nel corso dell'anno, perlomeno nella versione internazionale, con quelle statunitensi a montare uno Snapdragon. Oltre a questo, è stato confermato che il 9810 avrà una GPU aggiornata e supporterà il gigabit LTE 6CA.

Questo è tutto quello che sappiamo finora sul nuovo SoC di Samsung. Non resta che attendere il 4 gennaio.