Samsung conferma: siamo al lavoro su uno smartphone pieghevole

I rumor sul possibile lancio di uno smartphone pieghevole da parte disono ormai presenti sul web da tempo, al punto che in molti si aspettavano un annuncio addirittura per il CES di Las Vegas in corso in questi giorni.

La società coreana, nel corso di una conferenza tenuta proprio alla fiera del Nevada, ha diffuso alcune informazioni sul tanto atteso dispositivo pieghevole.

"E' vero, stiamo sviluppando degli smartphone pieghevoli. Tuttavia, non possiamo ancora confermare nulla e non siamo in grado di diffondere alcuna informazione sullo stato della produzione ed il rilascio dello smartphone, il tutto a causa di alcune motivazioni strategiche" ha affermato un portavoce.

Parlando sulla data di lancio, il CEO Dj Koh ha affermato che ad oggi l'azienda ancora non ha deciso alcuna data di lancio: "è difficile parlare di commercializzazione ora. Vogliamo svelare i nostri prodotti al tempo giusto, ma ora è ancora troppo presto" è la dichiarazione ripresa dalle principali testate del settore.

Probabilmente, come rivelato da molti, le motivazioni per cui Samsung ancora non ha scelto di presentare il dispositivo pieghevole non sono da ricercare solo nelle componenti interne, ma anche a livello software. Android, infatti, ancora non può adattarsi a molte dimensioni degli schermi, e considerando che il Galaxy X (questo il nome in codice) funzionerà sia da tablet e smartphone, è facile intuire che i problemi siano di natura software, con l'interfaccia grafica.