Samsung conferma: il supporto all'S-Pen in arrivo in altri dispositivi

Tra le principali novità introdotte da Samsung con il nuovo Galaxy S21 Ultra, troviamo senza dubbio il supporto alla S-Pen, che avvicina ulteriormente il dispositivo alla gamma Note (che però non sarà pensionata). Il produttore coreano, nel Q&A tenuto dopo il keynote, ha confermato che il supporto al pennino in futuro sarà esteso.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, il presidente di Samsung Mobile TM Roh ha spiegato che "siamo impegnati ad innovare e creare nuove esperienze mobili che fluiscono in modo fluido e continuo, per rendere la vita dei nostri consumatori più facile e migliore. Abbiamo preso la coraggiosa decisione di estendere l'esperienza S-Pen al Galaxy S21 Ultra ed abbiamo in programma di portare l'S-Pen anche in altre categorie di dispositivi in futuro".

Non è chiaro a cosa si riferisca TM Roh quando parla di "altre categorie di prodotti", dal momento che la gamma Galaxy Tab già supporta l'S-Pen. Tutto lascia presagire che potrebbe riferirsi agli smartphone pieghevoli, ma non possiamo metterci la mano sul fuoco. The Verge però fa notare che lo scorso agosto, dopo la presentazione del Galaxy Note 20 e del Galaxy Z Fold 2, il dirigente aveva lasciato aperta la porta al supporto per l'S-Pen sui dispositivi pieghevoli, sarà questo l'anno buono?

Ricordiamo che l'S-Pen non sarà presente nella confezione dell'S21 Ultra, e dovrà essere acquistata a parte secondo il listino prezzi della lineup S21.